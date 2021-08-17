Партія Меркель продовжує втрачати голоси виборців - опитування

Наразі ХДС може розраховувати на 25% голосів виборців, це на 0,5% менше за останні дані Insa

На третьому місці за популярністю - "Зелені" з 17,5%, далі йде Вільна демократична партія Німеччини з 12,5%, права "Альтернатива для Німеччини" з 11% та "Ліві" з 6,5%.

Партія канцлера ФРН Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) продовжує втрачати голоси виборців, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) поки що їх набирає, свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким інститутом Insa на замовлення таблоїда Bild, пише "Інтерфакс-Україна".

Наразі ХДС може розраховувати на 25% голосів виборців, це на 0,5% менше за останні дані Insa. За СДПН готові голосувати 20% німецьких громадян, це на 2,5% більше за попередні результати опитування.

На третьому місці за популярністю - "Зелені" з 17,5%, далі йде Вільна демократична партія Німеччини з 12,5%, права "Альтернатива для Німеччини" з 11% та "Ліві" з 6,5%.

Опитування проведено з 13 до 16 серпня, в ньому взяли участь 2 тис. 80 респондентів.

Наразі партії в ФРН розпочали передвиборні кампанії, парламентські вибори відбудуться 26 вересня 2021 року. Меркель своєї кандидатури на цих виборах не висуває.

Нагадаємо, що чинний лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Армін Лашет в останніх рейтингах має найменшу підтримку з травня.