Партія Меркель продовжує втрачати голоси виборців - опитування
Партія канцлера ФРН Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) продовжує втрачати голоси виборців, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) поки що їх набирає, свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким інститутом Insa на замовлення таблоїда Bild, пише "Інтерфакс-Україна".
Наразі ХДС може розраховувати на 25% голосів виборців, це на 0,5% менше за останні дані Insa. За СДПН готові голосувати 20% німецьких громадян, це на 2,5% більше за попередні результати опитування.
На третьому місці за популярністю - "Зелені" з 17,5%, далі йде Вільна демократична партія Німеччини з 12,5%, права "Альтернатива для Німеччини" з 11% та "Ліві" з 6,5%.
Опитування проведено з 13 до 16 серпня, в ньому взяли участь 2 тис. 80 респондентів.
Наразі партії в ФРН розпочали передвиборні кампанії, парламентські вибори відбудуться 26 вересня 2021 року. Меркель своєї кандидатури на цих виборах не висуває.
Нагадаємо, що чинний лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Армін Лашет в останніх рейтингах має найменшу підтримку з травня.
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