Рейтинги лідера партії Меркель обвалилися найбільше з травня

Для інших партій суттєвих змін у рейтингах не сталося - FDP має 12%, AfD зберегла підтримку на рівні 11%, ліві - на рівні 6-7%

Чинний лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Армін Лашет в останніх рейтингах має найменшу підтримку з травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати соцопитування, проведеного на замовлення SPIEGEL дослідницьким інститутом Civey.

Близько 17% респондентів підтримали б Лашета на посаду федерального канцлера, якби канцлера обирали напряму - що є його найнижчим показником з середини травня. При цьому, серед прихильників "християнських демократів" на посаді канцлера його хотіли б бачити менше 50% опитаних.

Лідерку "Зелених" Анналену Бербок готові підтримати 21%, а серед респондентів, які назвали себе прихильниками "Зелених" - 79%.

На першому місці за рівнем підтримки - кандидат від SPD Олаф Шольц, за нього готові віддати голоси 25% опитаних, а серед прихильників партії - близько 87%.

Фото: Європейська правда