Партія Меркель відклала вибори нового лідера через коронавірус Партійне зібрання було заплановане на 25 квітня. Нова дата з’їзду поки що не визначена

Лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

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Християнсько-демократичний союз (CDU), партія влади Німеччини, через пандемію коронавірусу відклала проведення з’їзду, на якому мали обрати нового лідера політсили. Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда". Партійне зібрання було заплановане на 25 квітня. Нова дата з’їзду поки що не визначена. Нагадаємо, переобрання лідера ХДС пов'язане зі скандалом у Тюрингії, де прем'єр-міністра федеральної землі обрали голосами ультраправих. Лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС. ХДС у Тюрингії проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра. Читайте також: Голова партії Меркель 24 лютого запропонує наступника

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