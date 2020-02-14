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Голова партії Меркель 24 лютого запропонує наступника - ЗМІ

Колишній голова парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії
Крамп-Карренбауер, протеже Меркель, у понеділок заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.
Голова партії Меркель 24 лютого запропонує наступника - ЗМІ Фото: Європейська правда

24 лютого Аннегрет Крамп-Карренбауер запропонує наступника на свою посаду лідера Християнсько-демократичного союзу канцлера Ангели Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

"Вона зробить нам пропозицію 24 лютого", - заявив голови уряду Саксонії Міхаель Кречмер (ХДС). На запитання, чи це буде конкретна пропозиція, він відповів: "Так".

Крамп-Карренбауер, протеже Меркель, у понеділок заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

Це сталося після того, як ХДС в східному штаті Тюрингія проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.

Відомо, що колишній голова парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії.

Нагадаємо, що партія Меркель наступного тижня почне пошук нового лідера

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14 02 2020 15:30
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