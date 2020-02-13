Партія Меркель наступного тижня почне пошук нового лідера
Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка невдовзі піде у відставку, заявила, що наступного тижня "особисто почне процес відбору", щоб знайти свого наступника.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Крамп-Карренбауер в понеділок оголосила, що піде у відставку з поста лідера ХДС і не буде кандидатом від партії на зміну Ангелі Меркель на посаді канцлера.
"Я запросила тих, чиї імена в даний час обговорюються, для інтерв'ю віч-на-віч. На даний момент в суспільстві фігурують три імені. Чи будуть ще, ми побачимо", - сказала Крамп-Карренбауер.
Хоча вона не назвала імен, серед найбільш вірогідних претендентів обговорюються міністр охорони здоров'я Єнс Шпан і давній критик Меркель Фрідріх Мерц. Вони обидва програли Крамп-Карренбауер на виборах лідера партії в 2018 році. Серед претендентів також прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.
Крамп-Карренбауер сказала, що рішення про її наступника, швидше за все, не буде прийнято до з'їзду партії в грудні, але заміна може бути оголошена до літньої перерви.
"Зараз ми приймаємо рішення, яке важливе для ХДС", - сказала Крамп-Карренбауер, додавши, що вважає, що головою партії і канцлером має бути одна і та ж людина.
Читайте також: Меркель вперше за 5 років випередила Лукашенка у симпатіях українців до світових лідерів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків