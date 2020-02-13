Партія Меркель наступного тижня почне пошук нового лідера

Крамп-Карренбауер сказала, що рішення про її наступника, швидше за все, не буде прийнято до з'їзду партії в грудні, але заміна може бути оголошена до літньої перерви

Крамп-Карренбауер в понеділок оголосила, що піде у відставку з поста лідера ХДС і не буде кандидатом від партії на зміну Ангелі Меркель на посаді канцлера.

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка невдовзі піде у відставку, заявила, що наступного тижня "особисто почне процес відбору", щоб знайти свого наступника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Крамп-Карренбауер в понеділок оголосила, що піде у відставку з поста лідера ХДС і не буде кандидатом від партії на зміну Ангелі Меркель на посаді канцлера.

"Я запросила тих, чиї імена в даний час обговорюються, для інтерв'ю віч-на-віч. На даний момент в суспільстві фігурують три імені. Чи будуть ще, ми побачимо", - сказала Крамп-Карренбауер.

Хоча вона не назвала імен, серед найбільш вірогідних претендентів обговорюються міністр охорони здоров'я Єнс Шпан і давній критик Меркель Фрідріх Мерц. Вони обидва програли Крамп-Карренбауер на виборах лідера партії в 2018 році. Серед претендентів також прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.

Крамп-Карренбауер сказала, що рішення про її наступника, швидше за все, не буде прийнято до з'їзду партії в грудні, але заміна може бути оголошена до літньої перерви.

"Зараз ми приймаємо рішення, яке важливе для ХДС", - сказала Крамп-Карренбауер, додавши, що вважає, що головою партії і канцлером має бути одна і та ж людина.

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