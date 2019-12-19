Меркель вперше за 5 років випередила Лукашенка у симпатіях українців до світових лідерів

Опитування проводилось 13-17 грудня серед населення України від 18 років і старше. В опитуванні взяли участь 2500 респондентів.

Серед світових лідерів українці найбільш позитивно ставляться до канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою "Рейтинг", передає "Європейська правда".

Зокрема, позитивно до Ангели Меркель ставляться 69% українців. При цьому ставлення до німецької канцлерки помітно покращилося після саміту "нормандської четвірки" - під час попереднього опитування позитивне ставлення до Меркель декларували 60% респондентів.

"В результаті Меркель вперше за останні 5 років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши Президента Білорусі Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців", - йдеться у повідомленні.

На третьому місці серед симпатій українців - президент Франції Еммануель Макрон, до якого позитивно ставляться 52% опитаних. Ставлення українців до нього після "нормандського саміту" також покращилося.

До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставиться 51%, до президента США Дональда Трампа – 40%.

Російського президента Владіміра Путіна позитивно оцінили 16% респондентів, натомість негативно до нього ставляться 72% опитаних.

Опитування проводилось 13-17 грудня серед населення України від 18 років і старше. В опитуванні взяли участь 2500 респондентів.

Нагадаємо, що Меркель планує повернутися до наукової роботи, коли залишить посаду канцлера