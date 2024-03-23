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Німці підтримують збільшення допомоги Україні і незадоволені роботою канцлера

23 березня 2024, 16:58
Німці підтримують збільшення допомоги Україні і незадоволені роботою канцлера
Фото: EPA
Більшість німців підтримує збільшення допомоги Україні та невдоволена роботою свого канцлера.

Такими є результати опитування "Політичний барометр", який проводить громадсько-правовий телеканал ZDF.

59% респондентів вважають, що європейські держави мають передавати Україні більше зброї та амуніції, а 35% - проти.

На запитання, як Україні слід поводитися щодо Росії, 40% заявили, що якщо війну можна закінчити, то варто відмовитися від окупованих Росією територій. 48% висловилися за те, щоб Україна продовжувала боротися за визволення всіх своїх територій.

У внутрішньополітичному блоці відображені симпатії та антипатії до основних фігур в Німецькій політиці. 

Найпопулярнішим політиком Німеччини лишається міністр оборони Борис Пісторіус. Він отримав +1,9 бала (від -5 до +5).

Лише Пісторіус і прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріх Вюст отримали позитивну оцінку.

Решта - в "мінусі". Так, канцлер Олаф Шольц, який з -0,4 бала і посів четверте місце.

З таким самим результатом ділять п'яте і шосте місця міністри закордонних справ Анналена Бербок і економіки Роберт Габек.

На останньому з 10 місць опинилася лідерка правопопулістської «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель (-2,6 бала), на передостанньому - Сара Вагенкнехт, очільниця лівого Союзу свого імені (-1,2 бала), при цьому обидві політикині дещо поліпшили свій результат останнім часом.

Отже, жоден німецький політик не має високої підтримки власного населення.

Більше половини опитаних сказали, що Шольц погано виконує свою роботу.

Якщо б вибори в Бундестаг проводилися в ближчі вихідні, Соціал-демократична партія (яка нині очолює правлячу коаліцію) отримала б 16% підтримки, консервативний блок ХДС/ХСС – 31%, "Зелені" - 13%, Вільна демократична партія – 4%, права "Альтернатива для Німеччини" - 18%, тоді як Ліві - 3%, а Блок Сари Вагенхнехт, який від них відбрунькувався", - 6%.

 

німціпідтримкаопитування

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