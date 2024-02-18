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За рік в Німеччині знизилася підтримка України і впевненість у її перемозі у війні – Bild

18 лютого 2024, 16:31
За рік в Німеччині знизилася підтримка України і впевненість у її перемозі у війні – Bild
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Майже половини опитаних вважають, що жодна зі сторін не здобуде перемогу у війні росії проти України.

Лише 14% німців зараз вірять у перемогу України у війні, тоді як рік тому цей показник становив 20%, пише Bild, посилаючись на результати опитування соціологічного інституту INSA.

Ще рік тому 20% німців вірили в перемогу України, 17% - росії. 

Ніни ж 26% вважають, що війну виграє москва і лише 14% - Київ. 

Більшість німців - 47%, як і раніше, вважають, що жодна зі сторін не здобуде перемогу.

За рік змінилося в гіршу сторону ставлення до підтримки України, пише видання. 

Рік тому 49% німців вважали, що дій уряду Німеччини на підтримку України недостатньо, і лише 35% говорили про протилежне. В лютому ж цього року - 42% задоволені рівнем підтримки, 40% - ні.

 
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