За рік в Німеччині знизилася підтримка України і впевненість у її перемозі у війні – Bild

Майже половини опитаних вважають, що жодна зі сторін не здобуде перемогу у війні росії проти України.

Лише 14% німців зараз вірять у перемогу України у війні, тоді як рік тому цей показник становив 20%, пише Bild, посилаючись на результати опитування соціологічного інституту INSA.

Ще рік тому 20% німців вірили в перемогу України, 17% - росії.

Ніни ж 26% вважають, що війну виграє москва і лише 14% - Київ.

Більшість німців - 47%, як і раніше, вважають, що жодна зі сторін не здобуде перемогу.

За рік змінилося в гіршу сторону ставлення до підтримки України, пише видання.

Рік тому 49% німців вважали, що дій уряду Німеччини на підтримку України недостатньо, і лише 35% говорили про протилежне. В лютому ж цього року - 42% задоволені рівнем підтримки, 40% - ні.