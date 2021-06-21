Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії

Через порушення під час голосування відкрили 3 справи

Партія виконувача обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" здобула впевнену перемогу на дострокових парламентських виборах, випередивши найближчих конкурентів більш як удвічі.

Про це йдеться в даних Центральної виборчої комісії після підрахунку 100% голосів, повідомляє "Громадське".

Так, партія Пашиняна набрала 53,92% голосів, а блок колишнього президента країни Роберта Кочаряна "Вірменія" - 21,04%.

Решта партій набрали менш як 6% голосів: політсила колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна "Честь маю" отримала 5,23%; партія "Квітуча Вірменія" - 3,96%; партія "Республіка" - 3,04%. Інші політсили набрали менш як 2%.

За даними ЦВК Вірменії, у виборах взяли участь 1 281 911 людей. Загалом населення країни становить 2,9 млн громадян.

У новообраному парламенті партія "Громадянський договір" матиме конституційну більшість і сформує уряд, повідомив Нікол Пашинян.

Як минули вибори?

Дострокові парламентські вибори відбулися у Вірменії 20 червня 2021 року. Біля виборчої дільниці в селі Азаташен (Араратська область) сталася стрілянина. За даними поліції, конфлікт відбувся між представниками партій "Квітуча Вірменія" та "Підйом". Крім того, невідомі обстріляли автомобіль керівника передвиборчого блоку "Блок демократів "Ширинян-Бабаджанян" Армана Бабаджаняна.

Чи були порушення на виборах?

Так, Генеральна прокуратура Вірменії порушила шість кримінальних справ за фактом порушень на дострокових парламентських виборах. За даними відомства, правоохоронці зареєстрували 319 повідомлень про можливі порушення під час голосування. Більшість стосуються перешкоджання здійсненню виборчих прав, подвійного голосування чи підкупу.

Як пише "Радио Азатутюн", блок "Айастан" ("Вірменія"), очолюваний другим президентом Вірменії Робертом Кочаряном, вважає спірними опубліковані результати дострокових парламентських виборів. Там вимагають вивчити зафіксовані порушення.

"Кавказский Узел" пише, що поліція зафіксувала 47 порушень на позачергових виборах у Вірменії: 41 з них був пов'язаний із процесом голосування, 4 - з підкупом виборців. Представники деяких політичних сил також поскаржилися на підкуп виборців, повторне голосування і відключення електрики.

Нагадаємо, що чинна влада Вірменії перемагає на дострокових парламентських виборах.