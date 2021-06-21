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Вибори у Вірменії: Пашинян зберігає парламентську більшість

Партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" отримує підтримку 53,9% виборців
Чинна влада Вірменії перемагає на дострокових парламентських виборах.
Вибори у Вірменії: Пашинян зберігає парламентську більшість Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить підрахунки вірменським Центрвиборчкомом 97% голосів.

Так, партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" отримує підтримку  53,9% виборців.

Також до парламенту заходить опозиційний блок "Вірменія" екс-президента Роберта Кочаряна , за нього віддало голоси 20,8% вірмен. Ця політична сила робила ставку на жорстку проросійську політику та боротьбу із громадськими організаціями, що фінансуються фондом Джорджа Сороса "Відкритте суспільство".

Третє місце займає ще одна проросійська сила – блок "Маю честь", який очолюють екс-голова Служби нацбезпеки Артур Ванецян та екс-президент Серж Саргсян. У цій політичній силі озвучуввали ще більш проросійські заяви, зокрема – про необхідність визнання окупованого Криму частиною РФ. "Маю честь" набирає 5,2% підтримки, тоді як для блоків прохідним є результатом є 7%. Однак, вірменська конституція вимагає присутності у парламенті щонайменше трьох політичних сил. Через це, "Маю честь", ймовірно, теж проходить до парламенту.

Теоретичні шанси пройти у парламент зберігає партія "Процвітаюча Вірменія" олігарха Гагіка Царукяна. На п’ятому місці - проєвропейьска партія "Республіка" - у них лише 3%.

Нагадаємо, що парламент Вірменії скасував воєнний стан, що діяв майже пів року

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21 06 2021 10:34
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