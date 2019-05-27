ПОЛІТИКА НОВИНИПро таке завдання розповів на прес-конференції 27 травня керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання журналістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партія "Слуга народу" формуватиме коаліцію самостійно
Партія "Слуга народу" хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня
Володимир Зеленський
"Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", – сказав Корнієнко, йдеться в "УП".
"Це наші плани, наші мрії… 1 січня нас теж багато хто звинувачував у надмірній мрійності", – додав він.
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27 05 2019 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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