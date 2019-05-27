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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Партія "Слуга народу" формуватиме коаліцію самостійно

Партія "Слуга народу" хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня
Про таке завдання розповів на прес-конференції 27 травня керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання журналістів.
Партія "Слуга народу" формуватиме коаліцію самостійно Володимир Зеленський

"Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", – сказав Корнієнко, йдеться в "УП".

"Це наші плани, наші мрії… 1 січня нас теж багато хто звинувачував у надмірній мрійності", – додав він.

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27 05 2019 12:18
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