Партія Вакарчука пропонує об’єднуватися навколо політсили з найбільшим рейтингом
"Законодавче поле ускладнює об’єднання, тому єдине зараз можливе об’єднання - обрати найбільш рейтингову політичну силу і знайти механізм консолідації на її основі. Соціологія допоможе обрати, хто має найбільший рейтинг", - сказав Вакарчук, повідомляє "Громадське".
Співголова партії "Демократичний альянс" Василь Гацько також підтримує об’єднання демократичних сил. Він, вважає , що є 4 принципові критерії, яким має відповідати союзники його політсили: проукраїнські погляди, доброчесність, неолігархічність, а також ця партія має бути правоцентристською або центристською .
Народна депутатка Наталія Веселова, яка є членкинею партії "Сила людей", вважає, що об’єднання можливе навколо цінностей, які, на її думку, є спільними у "ДемАльянсу", "Голосу" та "Сили людей".
Вона нагадала, що "Сила людей" підписала меморандум про співпрацю з "Українською Галицькою партією" і "Демократичною сокирою". Веселова пояснила, що таким чином партії не будуть боротися один проти одного.
Зазначимо, що згідно з останнім опитуванням, саме партія "Голос" Вакарчука має найбільший серед цих партій рейтинг.
За словами соціолога Любомира Мисіва, партія Вакарчука забирає голоси у партій Петра Порошенка і Анатолія Гриценка.
Нагадаємо, що партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку
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