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Партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку

Партія Вакарчука "Голос" 7 червня проведе з'їзд, на якому затвердить персональний склад виборчого списку для участі в парламентських виборах.
У партії також озвучили критерії, які повинні мати кандидати в народні депутати від "Голосу".
Партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку Фото з вільних джерел

"Персональний склад виборчого списку за результатами відкритого обговорення затвердить з'їзд партії "Голос", який відбудеться 7 червня", - йдеться у повідомленні "Голосу" на сторінці у Facebook.

При цьому Вакарчук запропонує з'їзду партії не вносити до списку народних депутатів Верховної Ради восьмого скликання.

"Тих із них, кого виборці вже знають за ефективність і порядність, "Голос" підтримає на округах", - зазначено в повідомленні.

 Серед критеріїв відбору до партії: незаплямована репутація, незалежність від олігархів і готовність пояснити свої доходи, не повинні бути пов'язані з режимом Віктора Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами.

"Не мають громадянства й економічних інтересів у країні-агресорі. Ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів або сепаратистами. Не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України", - також серед критеріїв для кандидатів.

Крім того, вони мають відповідати всім вимогам антикорупційного законодавства та закону України "Про очищення влади".

Нагадаємо, що партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли б вони не були.

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23 05 2019 16:56
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