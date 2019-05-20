ПОЛІТИКА НОВИНИПартія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли б вони не були.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У партії Вакарчука відреагували на розпуск Ради
Справжні зміни - це вибори за новою системою
Фото:Reuters
"Новий президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. "Голос" піде на вибори, коли б вони не були", - йдеться у заяві партії, повідомляє УП.
При цьому зазначається, що справжні зміни - це вибори за новою системою.
У партії додали, що перевибори за старими правилами - це продовження старої політики.
Додамо, співак та лідер новоствореної партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не буде брати в її виборчий список нинішніх народних депутатів.
Нагадаємо, що новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.
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20 05 2019 16:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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