У партії Вакарчука відреагували на розпуск Ради

Справжні зміни - це вибори за новою системою

Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли б вони не були.

"Новий президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. "Голос" піде на вибори, коли б вони не були", - йдеться у заяві партії, повідомляє УП.

При цьому зазначається, що справжні зміни - це вибори за новою системою.

У партії додали, що перевибори за старими правилами - це продовження старої політики.

Додамо, співак та лідер новоствореної партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не буде брати в її виборчий список нинішніх народних депутатів.

Нагадаємо, що новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.