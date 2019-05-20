Вакарчук заявив, що не братиме у свою партію нинішніх депутатів
"Наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували", - зазначив Вакарчук, повідомляє "Громадське".
Водночас він не дав прямої відповіді на запитання, чи планує він співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, зазначивши, що бажає тому успіху.
Вакарчук пояснив, що не балотувався на посаду президента України, бо вважає, що справжні зміни відбувається в парламенті.
Нагадаємо, що в 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку "Нашої України - Народної самооборони", отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.
У вересні 2018 року Вакарчук повідомив, що готовий "змінювати країну", натякнувши про повернення в політику. Напередодні президентських виборів ці слова могли бути сприйняті як намір балотуватися, але в січні 2019 року Вакарчук оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру.
Водночас Вакарчук пообіцяв, що не буде залишатися "осторонь" і має намір разом зі своєю командою працювати над перемогою проєвропейських сил в Україні.
Раніше Святослав Вакарчук заперечив, що на парламентських виборах піде у Верховну Раду під № 1 списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
У березні, за даними опитування "Рейтинг", майже кожен п’ятий українець хотів би, щоб співак Святослав Вакарчук взяв участь у президентських виборах.
Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський у березні 2019 року говорив, що готовий був поступитися Вакарчуку.
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