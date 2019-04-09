"Європейська солідарність" вважає, що звільнення Кличка є ревізією курсу на децентралізацію

Рішення Кабінету міністрів України про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації є грубим порушення права киян на місцеве самоврядування

Партія "Європейська солідарність" вважає, що рішення Кабінету міністрів про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА є ревізією курсу на децентралізацію.

Про це партія "Європейська солідарність" повідомляє у Facebook,.

"Рішення Кабінету міністрів України про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації є грубим порушення права киян на місцеве самоврядування і ревізією курсу на децентралізацію, яка була започаткована Петром Порошенком і довела свою ефективність і корисність для громад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що партія Порошенка оголосила про перехід в опозицію.