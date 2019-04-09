Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Європейська солідарність" вважає, що звільнення Кличка є ревізією курсу на децентралізацію

Рішення Кабінету міністрів України про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації є грубим порушення права киян на місцеве самоврядування
Партія "Європейська солідарність" вважає, що рішення Кабінету міністрів про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА є ревізією курсу на децентралізацію.
"Європейська солідарність" вважає, що звільнення Кличка є ревізією курсу на децентралізацію Фото: EPA

Про це партія "Європейська солідарність" повідомляє у Facebook,.

"Рішення Кабінету міністрів України про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації є грубим порушення права киян на місцеве самоврядування і ревізією курсу на децентралізацію, яка була започаткована Петром Порошенком і довела свою ефективність і корисність для громад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що партія Порошенка оголосила про перехід в опозицію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2019 21:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.