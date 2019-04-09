ПОЛІТИКА НОВИНИПартія "Європейська солідарність" вважає, що рішення Кабінету міністрів про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА є ревізією курсу на децентралізацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Європейська солідарність" вважає, що звільнення Кличка є ревізією курсу на децентралізацію
Рішення Кабінету міністрів України про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації є грубим порушення права киян на місцеве самоврядування
Фото: EPA
Про це партія "Європейська солідарність" повідомляє у Facebook,.
"Рішення Кабінету міністрів України про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації є грубим порушення права киян на місцеве самоврядування і ревізією курсу на децентралізацію, яка була започаткована Петром Порошенком і довела свою ефективність і корисність для громад", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що партія Порошенка оголосила про перехід в опозицію.
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04 09 2019 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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