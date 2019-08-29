Партія Порошенка оголосила про перехід в опозицію

"Я хочу сказати, що політична сила"«Європейська Солідарність" вітає переможців цих виборів і оголошує, що ми сьогодні переходимо в опозицію до владної партії, але, звичайно, не до України"

Партія "Європейська Солідарність" буде в опозиції до чинної влади.

"Я хочу сказати, що політична сила"«Європейська Солідарність" вітає переможців цих виборів і оголошує, що ми сьогодні переходимо в опозицію до владної партії, але, звичайно, не до України. Наша політична сила завжди буде займати дуже жорстку позицію щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету України, у тому числі в стінах парламенту", - сказала співголова "ЄС" Ірина Геращенко, повідомляє LB.ua.

Вона сказала, що з приводу всіх кадрових рішень "ЄС" буде голосувати проти.

Нагадаємо, що раніше Геращенко скаржилась, що "ЄС" отримала найменше парламентських комітетів.