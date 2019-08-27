Геращенко скаржиться, що "ЄС" отримала найменше парламентських комітетів
"Ми хочемо озвучити наступні цифри. Після так званого демократичного розподілу комітетів "Слуга народу" отримає близько 80 посад, ОПЖЗ отримає 15 посад, "Батьківщина" -14, "Голос"-13 , позафракційні -10, "Європейська солідарність" - 4", - заявила перший заступник Голови ВР у парламенті VIII скликання Ірина Геращенко під час брифінгу у вівторок, повідомляє "Укрінформ".
За словами Геращенко, даний розподіл посад свідчить про скасування контролюючої функції опозиції.
Вона також повідомила, що на телеканалах з’явилися “чорні” списки депутатів від "Євросолідарності", яких не треба запрошувати на ефіри.
"У нас є 20 депутатів "Європейської солідарності", які в "чорному" списку партії влади і на них стоїть блок на будь-які посади у будь-яких комітетах. Зокрема, Володимир Ар’єв, якого ми рекомендували головою Комітету з питань свободи слова. Нам не дали посади ні заступника, ні навіть секретаря комітету", - підсумувала Геращенко.
Нагадаємо, що підготовча депутатська група у вівторок, 27 серпня, визначила керівний склад майбутніх комітетів Верховної Ради ІХ скликання.
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