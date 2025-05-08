Партизани лишили без зв’язку військові об’єкти в російському Підмосков’ї

Через це виникли проблеми зі зв’язком на ряді важливих військових об’єктів рф.

Партизани з руху "Атеш" заявили, що позбавили зв’язку військові об’єкти в Московській області.

Про це "Атеш" написали в Telegram-каналі.

"Агент руху "Атеш" успішно здійснив диверсію в населеному пункті Могильці московської області, знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону", - йдеться у дописі.

У партизанському русі додали, що через вихід з ладу підстанції виникли проблеми зі зв’язком на ряді важливих військових російських об’єктів.

Серед них рух "Атеш" зазначає: 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-шу окрему бригаду оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщені 3/2 51084.

"Проблеми зі зв’язком зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ та на розподільчому складі компанії "СберЛогістика", яка виконує контракти для Міністерства оборони рф.

Порушення зв’язку та енергопостачання спричинило хаос в управлінні підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об’єктами", - додали в Атеш.

Раніше ми також інформували, що через парад у москві глушать мобільний інтернет та зв'язок по всій рф.