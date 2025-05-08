Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Партизани лишили без зв’язку військові об’єкти в російському Підмосков’ї

08 травня 2025, 11:18
Партизани лишили без зв’язку військові об’єкти в російському Підмосков’ї
Фото: з вільного доступу
Через це виникли проблеми зі зв’язком на ряді важливих військових об’єктів рф.

Партизани з руху "Атеш" заявили, що позбавили зв’язку військові об’єкти в Московській області.

Про це "Атеш" написали в Telegram-каналі

"Агент руху "Атеш" успішно здійснив диверсію в населеному пункті Могильці московської області, знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону", - йдеться у дописі. 

У партизанському русі додали, що через вихід з ладу підстанції виникли проблеми зі зв’язком на ряді важливих військових російських об’єктів.

Серед них рух "Атеш" зазначає: 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-шу окрему бригаду оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщені 3/2 51084.

"Проблеми зі зв’язком зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ та на розподільчому складі компанії "СберЛогістика", яка виконує контракти для Міністерства оборони рф.

Порушення зв’язку та енергопостачання спричинило хаос в управлінні підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об’єктами", - додали в Атеш. 

Раніше ми також інформували, що через парад у москві глушать мобільний інтернет та зв'язок по всій рф

 
 
Росіявійна в Україніпартизани

Останні матеріали

Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до Москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до Москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в Москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в Москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється