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Партизани виявили у бухтах Севастополя сховані великі російські десантні кораблі

06 серпня 2024, 16:35
Партизани виявили у бухтах Севастополя сховані великі російські десантні кораблі
фото: партизанський рух «Атеш»
У Кілен-бухті зафіксовано два великі десантні кораблі проєкту 775.

російські загарбники намагаються сховати військові кораблі у бухтах Севастополя.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"окупанти ховають кораблі в бухтах, сподіваючись їх врятувати. У Кілен-бухті ми зафіксували два великі десантні кораблі  проєкту 775, один із яких "Костянтин Ольшанський". Саме цей ВДК був украдений в України ще 2014 року", – йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що половина російських кораблів проєкту 775 вже знищена.

Нагадаємо, що 6 червня спецпідрозділ дев’ятого департаменту Головного управління розвідки завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей". Як пояснили розвідники, атакувати корабель окупантів вдалося поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.

Кримвійна в Україніфлот рфросія окупанти

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