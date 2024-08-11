Партизани завляють, що росія намагається захистити Кримський міст баржами
Армія рф в прискореному режимі виставляють баржі і додаткові системи протиповітряної оборони біля Кримського мосту.
Про це представники партизанського руху АТЕШ написали в Telegram-каналі.
"Вздовж мосту баржі виставляють у два ряди, а по всьому периметру забивають палі для зведення нових загороджень", - йдеться в дописі.
Партизани пишуть, що в такий спосіб окупанти намагаються захистити Кримський міст від можливих атак морських дронів.
Крім того,днями на міст завезли додаткові системи протиповітряної оборони, а також обладнали мобільні пункти ППО.
Також цього тижня в Криму лунали вибухи: ймоіврно, атака відбулась і морськими дронами.