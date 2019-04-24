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Парубій пообіцяв не заважати збору підписів за його відставку

Спікер заявив, що в "епоху брехні і темряви" парламент не повернеться
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не заважатиме збору підписів за його відставку.
Парубій пообіцяв не заважати збору підписів за його відставку Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

"До апарату Верховної Ради надійшла заява від депутата Писаренка про збір підписів за відкликання і відставку з посади Андрія Парубія. Хочу повідомити, що я невідкладно дав доручення, як і всі попередні рази, коли подібну заявку подавав і Рабинович, щоб негайно видали підписні листи. Ні на йоту цей процес не буде зупинятися", - сказав Парубій на початку пленарного засідання в середу, повідомляє LB.ua.

Якщо 150 підписів буде зібрано, Парубій готовий відразу ж поставити це питання на голосування.

"З одним нюансом - після того, як я як голова Верховної Ради поставлю підпис під законом про українську мову", - сказав спікер парламенту.

"Мене дуже здивувала річ, написана в цій заяві, що, виявляється, для вас "епоха беззаконня, несправедливості і безкарності" завершена. Це п'ять років для вас. Але я хочу сказати, що за ці п'ять років парламент прийняв усі закони для впровадження безвізу, яким і ви сьогодні користуєтеся, затвердив усі антикорупційні закони, прийняв усі закони для захисту національної ідентичності - мови, культури і телебачення. Це ваша епоха завершилася. Ви нас не повернете в епоху брехні і темряви", - сказав він.

"Це ви тут голосували 16 січня руками, це ви з бойовиками проводили закон Колесніченка-Ківалова. В ту епоху український парламент більше не повернеться", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, народний депутат України із групи "Відродження" Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради Андрія Парубія.

 
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24 04 2019 10:46
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