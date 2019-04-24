Парубій пообіцяв не заважати збору підписів за його відставку

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не заважатиме збору підписів за його відставку.

"До апарату Верховної Ради надійшла заява від депутата Писаренка про збір підписів за відкликання і відставку з посади Андрія Парубія. Хочу повідомити, що я невідкладно дав доручення, як і всі попередні рази, коли подібну заявку подавав і Рабинович, щоб негайно видали підписні листи. Ні на йоту цей процес не буде зупинятися", - сказав Парубій на початку пленарного засідання в середу, повідомляє LB.ua.

Якщо 150 підписів буде зібрано, Парубій готовий відразу ж поставити це питання на голосування.

"З одним нюансом - після того, як я як голова Верховної Ради поставлю підпис під законом про українську мову", - сказав спікер парламенту.

"Мене дуже здивувала річ, написана в цій заяві, що, виявляється, для вас "епоха беззаконня, несправедливості і безкарності" завершена. Це п'ять років для вас. Але я хочу сказати, що за ці п'ять років парламент прийняв усі закони для впровадження безвізу, яким і ви сьогодні користуєтеся, затвердив усі антикорупційні закони, прийняв усі закони для захисту національної ідентичності - мови, культури і телебачення. Це ваша епоха завершилася. Ви нас не повернете в епоху брехні і темряви", - сказав він.

"Це ви тут голосували 16 січня руками, це ви з бойовиками проводили закон Колесніченка-Ківалова. В ту епоху український парламент більше не повернеться", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, народний депутат України із групи "Відродження" Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради Андрія Парубія.