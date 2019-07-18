Парубій повторно відмовив Зеленському у скликанні позачергового засідання Ради

"Що стосується самопожертви і перемоги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоб апелювати до таких високих якостей. Нагадаю: серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які звільняли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам'ятайте це"

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій повторно пояснив Президенту Володимиру Зеленському причини відмови у скликанні позачергового засідання парламенту і попросив главу держави привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.

"Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності до вимог чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте і вичерпне юридичне обґрунтування. Якщо Ви дійсно хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборного шоу, Ваш офіс без жодних труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону та невідкладно передати до Апарату парламенту. І, як я вже зазначав, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії", - написав Парубій на своїй сторінці у фейсбуці.

Парубій підкреслив, що в разі надходження відповідного подання готовий узгодити дату проведення позачергової сесії Верховної Ради і невідкладно підписати розпорядження про її підготовку.

"Що стосується самопожертви і перемоги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоб апелювати до таких високих якостей. Нагадаю: серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які звільняли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам'ятайте це", - додав Парубій.

Нагадаємо, 16 липня Президент Зеленський направив Парубію лист, в якому попросив його скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня для прийняття антикорупційних ініціатив. Парубій заявив, що зараз може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, в зв'язку з чим попросив президента України привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.

18 липня Зеленський направив новий лист Парубію, в якому зазначив, що десята сесія Ради триває до 19 липня і таким чином, відповідно до законодавства, до цієї дати за вимогою визначених Конституцією осіб спікер повинен скликати позачергове засідання Ради. Зеленський звинуватив Парубія в тому, що він "просто не спроможний на самопожертву на благо українського народу".

"Усе, що ви продемонстрували, - це повна байдужість, бездіяльність і неспроможність", - прокоментував своє послання Володимир Зеленський.

У травні Рада вже проводила позачергове засідання на прохання Зеленського. Воно завершилося безрезультатно, тому що депутати відмовилися змінювати виборче законодавство за пропозицією президента.