Зеленський написав листа Парубію та знову просить зібрати позачергове засідання Ради
"Ви влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам та іншим народним депутатам України, що один день (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України Ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету", - ідеться в заяві, повідомляє "Громадське".
Зеленський зазначив, що не здивований відмовою Андрія Парубія, оскільки вважає, що "працездатність та звитяга не є найсильнішими рисами парламенту нинішнього скликання".
Нагадаємо, що голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що регламент парламенту не дозволяє збирати позачергове засідання Ради, чого вимагає президент Володимир Зеленський. Він рекомендував Зеленському переписати звернення.
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