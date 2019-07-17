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Парубій: Вимога Зеленського про позачергове засідання Ради суперечить регламенту

"Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону"
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що регламент парламенту не дозволяє збирати позачергове засідання Ради, чого вимагає президент Володимир Зеленський. Він рекомендував Зеленському переписати звернення.
Парубій: Вимога Зеленського про позачергове засідання Ради суперечить регламенту Фото: nfront.org.ua

"Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України. Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону", – заявив Парубій, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

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17 07 2019 17:16
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