ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що регламент парламенту не дозволяє збирати позачергове засідання Ради, чого вимагає президент Володимир Зеленський. Він рекомендував Зеленському переписати звернення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій: Вимога Зеленського про позачергове засідання Ради суперечить регламенту
"Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону"
Фото: nfront.org.ua
"Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України. Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону", – заявив Парубій, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.
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