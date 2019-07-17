ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання Ради 18 липня
Президент не впевнений, що засідання відбудеться
Фото: president.gov.ua
"Я не впевнений, що вони (депутати, - ред.) прийдуть", - сказав Зеленський, повідомляє LB.ua.
Інших деталей президент не повідомив.
Нагадаємо, команда президента Володимира Зеленського закликає Верховну Раду 8 скликання позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.
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17 07 2019 16:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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