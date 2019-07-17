Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання Ради 18 липня Президент не впевнений, що засідання відбудеться

Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Фото: president.gov.ua

"Я не впевнений, що вони (депутати, - ред.) прийдуть", - сказав Зеленський, повідомляє LB.ua. Інших деталей президент не повідомив. Нагадаємо, команда президента Володимира Зеленського закликає Верховну Раду 8 скликання позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.

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