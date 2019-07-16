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У Зеленського хочуть позачергового засідання Верховної Ради

"Очевидно, що в людей в головах уже вибори, але вони повинні виконати свій обов’язок до кінця – перед країною, не перед нами... Ми хочемо переглянути Кримінальне процесуальне законодавство"
Команда президента Володимира Зеленського закликає Верховну Раду 8 скликання позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.
У Зеленського хочуть позачергового засідання Верховної Ради Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua

"У сенсі антикорупційної реформи ми з 2014 року зробили непоганий прогрес. Ми маємо непогане законодавство, ми маємо інституції, які вижили, незважаючи на те, що їх 2 роки намагалися вбити, і ми маємо кількість експертів у сфері антикорупції, яка суттєво зросла з 2014 року. І людський капітал – одна з найбільших перемог за останні 5 років", - зазначив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомляє "Українська правда".

Також він додав, що "плануємо вже на четвер скликати позачергову сесію парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке дасть працювати ефективно Вищому антикорупційному суду, будемо вимагати від парламенту прийняти закон про незаконне збагачення, і буде ще декілька ініціатив, які ми будемо вимагати прийняти ще в цього складу парламенту".

"Очевидно, що в людей в головах уже вибори, але вони повинні виконати свій обов’язок до кінця – перед країною, не перед нами... Ми хочемо переглянути Кримінальне процесуальне законодавство", - повідомляє Рябошапка.

Нагадаємо, що Офіс президента розглядає можливість проведення дострокових місцевих виборів.

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16 07 2019 11:42
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