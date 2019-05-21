ПОЛІТИКА НОВИНИПарубій підписав розпорядження про скликання Ради 22 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій заявив про позачергове скликання засідання Ради
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту
Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда
"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 року о 12:00", - написав він у Twitter, йдеться в "УП".
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21 05 2019 20:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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