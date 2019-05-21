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Парубій заявив про позачергове скликання засідання Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту
Парубій підписав розпорядження про скликання Ради 22 травня.
Парубій заявив про позачергове скликання засідання Ради Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 року о 12:00", - написав він у Twitter, йдеться в "УП".

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21 05 2019 20:14
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