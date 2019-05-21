Парубій заявив про позачергове скликання засідання Ради Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту

Парубій підписав розпорядження про скликання Ради 22 травня.

Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 року о 12:00", - написав він у Twitter, йдеться в "УП". Читайте також: Позачергове засідання у Раді відбудеться 22 травня



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