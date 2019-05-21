ПОЛІТИКА НОВИНИНаразі офіційних документів про скликання позачергового засідання на сайті Ради немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Позачергове засідання у Раді відбудеться 22 травня
Позачергове пленарне засідання Верховної Ради планується провести у середу, 22 травня о десятій ранку
Фото:pressident.gov.ua
"Позачергове засідання планується на середу, на 10.00", - розповіло джерело в Апараті Верховної Ради, йдеться в "Укрінформ".
Раніше, радник Зеленського заявив про наміри звернутися до голови ВР з проханням скликати 22 травня позачергове пленарне засідання для обговорення питання щодо розпуску Верховної Ради.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня оголосив про розпуск Верховної Ради.
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