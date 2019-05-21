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Позачергове засідання у Раді відбудеться 22 травня

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради планується провести у середу, 22 травня о десятій ранку
Наразі офіційних документів про скликання позачергового засідання на сайті Ради немає.
Позачергове засідання у Раді відбудеться 22 травня Фото:pressident.gov.ua

"Позачергове засідання планується на середу, на 10.00", - розповіло джерело в Апараті Верховної Ради, йдеться в "Укрінформ".

Раніше, радник Зеленського заявив про наміри звернутися до голови ВР з проханням скликати 22 травня позачергове пленарне засідання для обговорення питання щодо розпуску Верховної Ради.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня оголосив про розпуск Верховної Ради.

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21 05 2019 17:22
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