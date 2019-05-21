Позачергове засідання у Раді відбудеться 22 травня Позачергове пленарне засідання Верховної Ради планується провести у середу, 22 травня о десятій ранку

Наразі офіційних документів про скликання позачергового засідання на сайті Ради немає.

Фото:pressident.gov.ua

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