ПАРЄ хоче зафіксувати збитки, завдані "вагнерівцями" і "кадирівцями"

Президент ПАРЄ Тіні Кокс привітав створення реєстру збитків для України як "перший практичний крок" для отримання компенсації через агресивну війну росії.

Він закликав реєструвати збитки і шкоду, завдану приватними військовими компаніями, як-от "Вагнер" та угрупування Кадирова, контрольованими росією.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Тіні Кокс на конференції угоди про реєстр збитків, яка проходить у Страсбурзі заявив, що реєстр допоможе відновити справедливість для "потерпілих, тих, хто вижив, сімей тих, хто не вижив, і держави Україна".

"Наша Асамблея підкреслила, що справедливість і повна відповідальність за агресіюі її наслідки не можуть бути досягнуті без повного відшкодування шкоди, завданої Україні та її громадянам", – заявив президент ПАРЄ.

Кокс зазначив, що він пишається тим, що Асамблея була першим органом Ради Європи, який закликав до створення такого реєстру після пропозицій, поданих українською владою, і подякував генеральному секретарю Ради Європи та Комітету міністрів за їхню наполегливу та невпинну роботу, щоб досягти цього.

ПАРЄ запропонувала на більш пізньому етапі створити міжнародну компенсаційну комісію для розгляду і винесення рішення щодо претензій, задокументованих Реєстром, а також створити компенсаційний фонд.

За словами Кокса, ПАРЄ сповнена рішучості відновити справедливість по відношенню до українців і притягнути росію до відповідальності за численні порушення міжнародного права.