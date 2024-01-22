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ПАРЄ обрала нового президента

22 січня 2024, 14:51
ПАРЄ обрала нового президента
Фото: sprotiv.org
Парламентська асамблея Ради Європи обрала президентом грецького політика Теодороса Руссопулоса.

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук на Facebook-сторінці.

"Січнева сесія ПАРЄ офіційно стартувала. І вже перші новини: Теодорос Руссопулос - новий президент Парламентської асамблеї Ради Європи... Він був єдиним кандидатом", - йдеться в дописі. 

Граніше грецький політик Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи EPP і головою комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців і переміщених осіб.

"Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України. Про це свідчать його голоси в рамках асамблеї на засудження російської агресії, а також його участь в Ad hoc комітеті зі становища дітей України, засідання якого відбулося в грудні минулого року в Парижі", - написала Кравчук.

 
ПАРЄпрезидентРуссопулос

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