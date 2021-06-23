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ПАРЄ розгляне питання захисту кримських татар під російською окупацією

Проєкт документа пропонує доволі жорсткі формулювання щодо тих дій, які вчиняє російська окупаційна адміністрація щодо кримських татар
Парламентська асамблея Ради Європи у середу ввечері має розглянути резолюцію про ситуацію з кримськими татарами
ПАРЄ розгляне питання захисту кримських татар під російською окупацією Фото: Укрінформ

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", у розпорядженні якої є текст документа із запропонованими правками.

Проєкт документа пропонує доволі жорсткі формулювання щодо тих дій, які вчиняє російська окупаційна адміністрація щодо кримських татар.

Серед іншого, асамблеї пропонують визнати, що влада РФ вдається до "серйозних порушень стосовно кримських татар, включаючи вбивства, насильницькі зникнення, які так і не були розслідувані". Також очікується, що ПАРЄ закличе Росію виконати певні умови.

Точний текст рішення наразі невідомий, оскільки до документа подано 11 правок, 6 з яких – від українських членів. Росія не подала жодної правки та з високої імовірністю буде боротися проти ухвалення документа в цілому.

Нагадаємо, що омбудсмен заявила про систематичне порушення прав кримських політв'язнів

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23 06 2021 14:50
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