Омбудсмен заявила про систематичне порушення прав кримських політв'язнів
За її словами, адміністрація СІЗО відмовляється надавати необхідну медичну допомогу політв'язням. Окрім того, суд Ростова-на-Дону відмовив стороні захисту у наданні медичної допомоги Тимуру Ібрагімову і Серверу Зекір'яєву.
"Тимур Ібрагімов - інвалід III групи - у нього відсутнє одне око. Сервер Зекір'яєв має хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркову недостатність і гіпертонію. Крім того, зараз, Сервер скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї і проблеми з судинами на ногах", - зазначила Денісова, передає LB.ua.
Вона вчергове звернулася до уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів з проведення повного медичного обстеження, за результатами якого забезпечити надання необхідного лікування.
2 грудня Верховний суд РФ під час розгляду апеляційної скарги змінив вирок першій сімферопольській групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Терміни ув'язнення для кримчан стали менше на 6 місяців.
Як зазначає видання з посиланням на активістів, у залі суду і на вулиці були близько 70 осіб. Фігуранти справи брали участь у засіданні по відеозв'язку: з СІЗО Таганрога і СІЗО-5 Ростова-на-Дону.
Нагадаємо, що у квітні 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів, наказавши Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, зокрема Меджліс кримськотатарського народу, та забезпечити доступ до освіти українською мовою.
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