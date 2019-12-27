Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Омбудсмен заявила про систематичне порушення прав кримських політв'язнів

Ібрагімову і Зекір'яєву відмовляються надавати медичну допомогу.
Адміністрація пенітенціарної установи РФ у Ростові-на-Дону систематично порушує права незаконно засуджених кримських татар Тимура Ібрагімова і Сервера Зекір'яєва
Омбудсмен заявила про систематичне порушення прав кримських політв Фото: Макс Левин

За її словами, адміністрація СІЗО відмовляється надавати необхідну медичну допомогу політв'язням. Окрім того, суд Ростова-на-Дону відмовив стороні захисту у наданні медичної допомоги Тимуру Ібрагімову і Серверу Зекір'яєву.

"Тимур Ібрагімов - інвалід III групи - у нього відсутнє одне око. Сервер Зекір'яєв має хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркову недостатність і гіпертонію. Крім того, зараз, Сервер скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї і проблеми з судинами на ногах", - зазначила Денісова, передає LB.ua.

Вона вчергове звернулася до уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів з проведення повного медичного обстеження, за результатами якого забезпечити надання необхідного лікування.

2 грудня Верховний суд РФ під час розгляду апеляційної скарги змінив вирок першій сімферопольській групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Терміни ув'язнення для кримчан стали менше на 6 місяців.

Як зазначає видання з посиланням на активістів, у залі суду і на вулиці були близько 70 осіб. Фігуранти справи брали участь у засіданні по відеозв'язку: з СІЗО Таганрога і СІЗО-5 Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, що у квітні 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів, наказавши Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, зокрема Меджліс кримськотатарського народу, та забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2019 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.