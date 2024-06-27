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ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку українських біженців

27 червня 2024, 15:55
ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку українських біженців
Фото: Zaxid.net
Документ підтримали 56 делегатів ПАРЄ.

Резолюцію "Терміновий заклик до Європи та її партнерів: розглянути негайні та довгострокові політичні рішення на підтримку переміщених осіб в Україні" ухвалили в четвер на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Документ підтримали 56 делегатів ПАРЄ.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

У ній ідеться про довготривалу підтримку як бенефіціарів тимчасового захисту в країнах Європи, так і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також заклик до звільнення військових та цивільних полонених та посилення співпраці з метою захисту українських дітей.
 
"Реалізація державної політики України щодо внутрішнього переміщених осіб на період до 2025 року має отримати необхідне фінансування та оперативну підтримку. Необхідно посилити підтримку волонтерів та гуманітарних організацій, які працюють в Україні", – йдеться в резолюції.
 
Довгострокові програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Україні, повинні включати фінансову допомогу для полегшення доступу до соціального житла, а також кредити на реконструкцію приватного житла. Крім того, їм першочергово має надаватись фінансова підтримка у формі мікрофінансування або кредитних ліній під низькі відсотки.
 
Що стосується переміщених осіб за межами України, які користуються тимчасовим захистом в Європі, держави-члени Європейського Союзу повинні надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, право на проживання та захист, а також законне право на проживання в приймаючій країні після трирічного періоду перебування в ній.
 
Щодо захисту дітей, ПАРЄ готова і надалі відігравати роль посередника між різними міжнародними гравцями та організаціями, які працюють над забезпеченням ефективного пошуку дітей.
 
"Асамблея підтримує можливе створення парламентської мережі з питань становища дітей в Україні, що сприятиме зміцненню співпраці з метою захисту прав цих дітей", – йдеться в документі.
 
Щодо українських військовополонених, асамблея повинна терміново розглянути це питання і докласти зусиль для ведення переговорів про їх звільнення.
 
"Фальшиві судові процеси, організовані окупаційними силами російської федерації проти українських військовополонених, мають бути припинені", – йдеться в резолюції.
 
Делегати ПАРЄ глибоко стурбовані долею українців, які наразі перебувають на території рф або білорусі після примусового переміщення або депортації та повторно закликають до їх негайного звільнення.

 

ПАРЄбіженцівійна в Україніросія окупанти

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