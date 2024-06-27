ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку українських біженців

Документ підтримали 56 делегатів ПАРЄ.

Резолюцію "Терміновий заклик до Європи та її партнерів: розглянути негайні та довгострокові політичні рішення на підтримку переміщених осіб в Україні" ухвалили в четвер на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Документ підтримали 56 делегатів ПАРЄ.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

У ній ідеться про довготривалу підтримку як бенефіціарів тимчасового захисту в країнах Європи, так і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також заклик до звільнення військових та цивільних полонених та посилення співпраці з метою захисту українських дітей.

"Реалізація державної політики України щодо внутрішнього переміщених осіб на період до 2025 року має отримати необхідне фінансування та оперативну підтримку. Необхідно посилити підтримку волонтерів та гуманітарних організацій, які працюють в Україні", – йдеться в резолюції.