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ПОЛІТИКА

ПАРЄ вшанує українську журналістку Рощину Днем свободи журналістики

03 червня 2025, 19:58
ПАРЄ вшанує українську журналістку Рощину Днем свободи журналістики
Фото: Zaxid.net
Цей день в ПАРЄ буде присвячений пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка була викрадена, закатована та вбита в російському полоні.

У Парламентській асамблеї Ради Європи – ПАРЄ – започаткують день пам’яті про вбиту в полоні рф журналістку Вікторію Рощину.

Про це повідомила депутатка Вікторія Кравчук.

За словами Кравчук, ініціатива народилася сьогодні під час слухань щодо її резолюції про українських журналістів в російському полоні на засіданні комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа.

За пропозицією президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса буде започаткований Victory for Victoria Day – День воєнних кореспондентів і свободи журналістики.

Цей день в ПАРЄ буде присвячений пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка була викрадена, закатована та вбита в російському полоні. 

Мета ініціативи – вшанувати журналістів, які загинули або зникли, висвітлюючи правду, зазначила Кравчук.

Також було запропоновано започаткувати відповідну щорічну резолюцію ПАРЄ, хвилину мовчання під час осінньої сесії у Страсбурзі та заходи на полях сесії – Вікторія народилась в жовтні, а у вересні стало відомо про її смерть у російському полоні.

Вперше Victory for Victoria Day буде відзначено на осінній сесії ПАРЄ, що проходитиме з 29 вересня по 3 жовтня цього року.

ПАРЄвійнаполонВікторія Рощина

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