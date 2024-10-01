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ПОЛІТИКА

ПАРЄ закликає запровадити санкції проти російських пропагандистів та визнати РПЦ інструментом впливу

01 жовтня 2024, 15:11
ПАРЄ закликає запровадити санкції проти російських пропагандистів та визнати РПЦ інструментом впливу
Фото: Zaxid.net
За резолюцію проголосували 117 делегатів, 14 були проти і п'ять утрималися.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, присвячену пропаганді та свободі інформації в Європі, в якій закликала запровадити санкції проти російських пропагандистів та визнати російську православну церкву інструментом впливу.

Про це повідомила у Facebook заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики, членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Як повідомив член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, за резолюцію проголосували 117 делегатів, 14 були проти і п'ять утрималися. Слід зазначити, що з 14 парламентарів, які голосували проти, п’ятеро – італійці.

У резолюції, текст якої розміщено на сайті ПАРЄ, сказано, що Парламентська асамблея занепокоєна повсюдним поширенням пропаганди, яка спрямована на упереджене формування громадської думки, ставить під загрозу належне функціонування демократичних систем і загрожує спільним цінностям та людській гідності.

"Така шкідлива пропаганда включає в себе як пропаганду, яка є незаконною, так і пропаганду, яка, хоча і не заборонена, але може зашкодити розвитку вільних думок та усвідомленій участі громадян у публічних дебатах та прийнятті рішень через неетичні методи комунікації, включаючи дезінформацію та інструменти психологічної маніпуляції", – йдеться у резолюції.

Водночас у ПАРЄ наголосили, що боротьба зі шкідливою пропагандою не повинна стати приводом для цензури.

"Асамблея визнає, що для авторитарних режимів, таких як російська федерація, пропаганда є невід'ємною частиною їхньої війни проти демократії. російський державний телеканал RT (раніше відомий як "Russia Today") та його всесвітня мережа, а також "фабрики тролів" є частиною ширшої стратегії з дестабілізації європейських демократій та впливу на політичні процеси.

Асамблея також... повторює свій заклик визнати, що російська православна церква використовується як інструмент російського впливу і пропаганди кремлівським режимом", – йдеться у тексті поправки, авторами якої виступили члени української делегації у ПАРЄ.

Асамблея також закликала "запровадити цільові санкції проти російських ЗМІ, таких як RT та його афілійованих осіб, оскільки їхня діяльність порушує журналістську етику і має розглядатися як загроза національній безпеці держав-членів".

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook повністю закрила російським пропагандистським ресурсам russia today і "россия сегодня" доступ до усіх своїх платформ. Крім Facebook, іншими додатками Meta є Instagram, Threads і WhatsApp, де також можуть заборонити російські пропагандистські канали.

ПАРЄрезолюціяРПЦпропаганда рф

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