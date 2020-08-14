CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФранцузький уряд оголосив Париж та район Буш-дю-Рон у префектурі Марселя на узбережжі Середземного моря "червоними" зонами із значним поширенням коронавірусної інфекції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Париж оголосили "червоною" зоною через COVID-19
Цей захід є наслідком різкого зростання випадків COVID-19 за останні два тижні
Фото: РБК-Україна
Згідно з урядовою постановою, місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах і авіаподорожах, а також закривати деякі заклади, де існує високий ризик зараження COVID-19, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що цей захід є наслідком різкого зростання випадків COVID-19 за останні два тижні.
Нагадаємо, що кількість інфікованих СOVID-19 у світі перевищила 20,9 млн, кількість жертв - 755 тис.
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