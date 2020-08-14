Париж оголосили "червоною" зоною через COVID-19

Цей захід є наслідком різкого зростання випадків COVID-19 за останні два тижні

Французький уряд оголосив Париж та район Буш-дю-Рон у префектурі Марселя на узбережжі Середземного моря "червоними" зонами із значним поширенням коронавірусної інфекції.

Згідно з урядовою постановою, місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах і авіаподорожах, а також закривати деякі заклади, де існує високий ризик зараження COVID-19, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що цей захід є наслідком різкого зростання випадків COVID-19 за останні два тижні.

Нагадаємо, що кількість інфікованих СOVID-19 у світі перевищила 20,9 млн, кількість жертв - 755 тис.