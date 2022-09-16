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Пасажири евакуаційних поїздів "Укрзалізниці" отримали 52 млн гривень соцвиплат

Виплати для тимчасово переміщених осіб проводить "Укрпошта" безпосередньо на вокзалах прибуття евакорейсів
Пасажири евакуаційних поїздів "Укрзалізниці" отримали 52 млн гривень соцвиплат Фото: з вільного доступу

В евакуаційних поїздах акціонерного товариства "Укрзалізниці" оформлено соціальні виплати на 52 млн гривень

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, виплати для тимчасово переміщених осіб проводить Укрпошта безпосередньо на вокзалах прибуття евакорейсів.

При цьому за час дії програми з травня виплати на вокзалах отримали вже понад 25 тис. пасажирів евакорейсів.

"Українцям, які евакуюються з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3 тис. грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю, а також 2 тис. грн на кожну людину від 18 років. Відомості про виплату грошової допомоги залізничники формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де зазначають кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам "Укрпошти", які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовують усе необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі евакуація продовжується з Донбасу, а для жителів Криму та окупованих південних регіонів - із Запоріжжя та Кривого Рогу.

 

 
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16 09 2022 14:18
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