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ПОЛІТИКА

Patriot для України: Німеччина висунула умови постачання ЗРК

22 липня 2025, 20:48
Patriot для України: Німеччина висунула умови постачання ЗРК
Наразі триває пошук рішень щодо передачі Україні Patriot.

Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot. Однак це буде зроблено за умови їхньої швидкої заміни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Der Standard.

"Ми можемо передати дві наші системи, але не в тому разі, якщо в нас не буде надійних гарантій, що вони будуть замінені протягом, скажімо, шести-восьми місяців", - сказав Пісторіус.

За його словами, це пов'язано із забезпеченням оперативного та навчального потенціалу Бундесверу.

"Ми втратимо здатність до навчання, якщо через відсутність систем не зможемо проводити тренування впродовж року, півтора чи навіть двох років", - наголосив німецький міністр.

Він зазначив, що наразі триває пошук рішень щодо передачі Україні Patriot.

"Наразі ми шукаємо рішення, за допомогою яких ми зможемо певною мірою ідентифікувати системи Patriot у Європі. Це не безнадійно, але обов'язковою умовою є те, щоб країни, які їх мають, були готові передати їх зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли потрапити до України", - додав Пісторіус.

Нагадаємо, Нідерланди підтвердили намір долучитися до фінансування постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для України.

НімеччинаPatriotвійна в УкраїніБорис Пісторіус

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