Патрульну, яка знущалась із п’яного чоловіка, засуджено до трьох років позбавлення волі
Зарічний районний суд міста Суми 26 березня визнав, що обвинувачена перевищила свої службові повноваження, повідомляє прокуратура Сумської області.
Жінку засуджено до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки з позбавленням спеціального звання "лейтенант поліції".
Мова йде про резонансну подію, що відбулась 13 травня 2018 року. Тоді патрульні поліцейські виїхали на виклик та виявили на лавці чоловіка в нетверезому стані.
Інспектор роти батальйону Управління патрульної поліції в Сумській області застосувала до чоловіка, який не чинив опір, фізичну силу. Зокрема вона завдавала чоловікові удари ногою по правій гомілці, а також наступала взутою ногою на ступню потерпілого.
Відео цього ганебного вчинку поліцейської виклали в мережу Інтернет небайдужі громадяни.
Потерпілий, відповідно до висновків експерта, отримав легкі тілесні ушкодження.
Нагадаємо, у Києві п’яний поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони завдав численних ножових поранень інспектору патрульної поліції.
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