У Києві п'яний поліцейський пошматував ножем свого колегу
Відзначається, що ДБР займеться розслідуванням обставин бійки двох працівників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення.
"За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції", - повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Згідно медичної довідки, постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітини, численні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча та стегна.
Остаточно ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.
Фото:ДБР
Працівника поліції охорони затримали, наразі йому готується повідомлення про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 ККУ) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
У разі доведення вини працівнику поліції охорони загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
Нагадаємо, що на журналіста одеського ЗМІ "Думская ТВ" Олександра Новицького в ніч на неділю було скоєно напад.
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