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У Києві п'яний поліцейський пошматував ножем свого колегу

Постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітини, численні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча та стегна
У Києві п’яний поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони завдав численних ножових поранень інспектору патрульної поліції.
У Києві п Фото: ДБР

Відзначається, що ДБР займеться розслідуванням обставин бійки двох працівників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення. 

"За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції", - повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Згідно медичної довідки, постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітини, численні  непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча та стегна.

Остаточно ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза. 


Фото:ДБР

Працівника поліції охорони затримали, наразі йому готується повідомлення про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 ККУ) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. 

У разі доведення вини працівнику поліції охорони загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що на журналіста одеського ЗМІ "Думская ТВ" Олександра Новицького в ніч на неділю було скоєно напад.

 
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06 03 2019 12:20
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