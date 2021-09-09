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PayPal купує японський сервіс розстрочки Paidy за 2,7 мільярда доларів

Закриття угоди між PayPal і Paidy очікується в четвертому кварталі цього року
Міжнародна платіжна система PayPal оголосила, що домовилась про купівлю японської платформи Paidy, яка надає можливість платити за покупки в розстрочку.
PayPal купує японський сервіс розстрочки Paidy за 2,7 мільярда доларів Фото: akcent.org.ua

Про це повідомляє прес-служба компанії, пише "Економічна правда".

Зазначається, що PayPal заплатить близько 2,7 млрд дол, переважно готівкою.

"Придбання розширить можливості, розповсюдження та актуальність PayPal на внутрішньому ринку платежів у Японії, третьому за величиною ринку електронної комерції у світі. А також доповнить вже існуючий японський бізнес PayPal, який займається транскордонним e-commerce", - заявили в PayPal.

У компанії пояснили, що Paidy займається рішеннями в сегменті "купуй зараз, плати потім" ("Buy now, pay later", BNPL). Послугами Paidy користуються понад 6 млн зареєстрованих користувачів.

Як зазначає The Wall Street Journal, серед інвесторів в Paidy - сини американського мільярдера Джорджа Сороса Джонатан і Роберт.

Закриття угоди між PayPal і Paidy очікується в четвертому кварталі цього року.

Після цього Paidy продовжить керувати своїм існуючим бізнесом і збереже свій бренд. 

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09 09 2021 13:18
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