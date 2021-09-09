PayPal купує японський сервіс розстрочки Paidy за 2,7 мільярда доларів
Про це повідомляє прес-служба компанії, пише "Економічна правда".
Зазначається, що PayPal заплатить близько 2,7 млрд дол, переважно готівкою.
"Придбання розширить можливості, розповсюдження та актуальність PayPal на внутрішньому ринку платежів у Японії, третьому за величиною ринку електронної комерції у світі. А також доповнить вже існуючий японський бізнес PayPal, який займається транскордонним e-commerce", - заявили в PayPal.
У компанії пояснили, що Paidy займається рішеннями в сегменті "купуй зараз, плати потім" ("Buy now, pay later", BNPL). Послугами Paidy користуються понад 6 млн зареєстрованих користувачів.
Як зазначає The Wall Street Journal, серед інвесторів в Paidy - сини американського мільярдера Джорджа Сороса Джонатан і Роберт.
Закриття угоди між PayPal і Paidy очікується в четвертому кварталі цього року.
Після цього Paidy продовжить керувати своїм існуючим бізнесом і збереже свій бренд.
Читайте також: PayPal дозволить розраховуватися криптовалютою
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам