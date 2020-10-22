PayPal дозволить розраховуватися криптовалютою

Платіжна система PayPal дозволить своїм користувачам купувати й продавати різні криптовалюти, серед яких Bitcoin.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє BBC.

У компанії планують зробити цю функцію доступною у США впродовж наступних декількох тижнів, а у світі - до початку наступного року.

Першими криптовалютами стануть Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash. Всі вони зможуть зберігатися в онлайн-гаманці PayPal.

Зазначається, що компанія також планує "підвищити розуміння споживачів щодо криптовалюти".

"PayPal надасть власникам рахунків навчальний контент, який допоможе їм зрозуміти екосистему криптовалют", - додали у компанії.