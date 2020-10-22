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PayPal дозволить розраховуватися криптовалютою

Першими криптовалютами стануть Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash
Платіжна система PayPal дозволить своїм користувачам купувати й продавати різні криптовалюти, серед яких Bitcoin.
PayPal дозволить розраховуватися криптовалютою Фото: gettyimages.com

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє BBC.

У компанії планують зробити цю функцію доступною у США впродовж наступних декількох тижнів, а у світі - до початку наступного року.

Першими криптовалютами стануть Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash. Всі вони зможуть зберігатися в онлайн-гаманці PayPal.

Зазначається, що компанія також планує "підвищити розуміння споживачів щодо криптовалюти".

"PayPal надасть власникам рахунків навчальний контент, який допоможе їм зрозуміти екосистему криптовалют", - додали у компанії.

Нагадаємо, що курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч
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22 10 2020 17:56
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