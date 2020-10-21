БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа останню добу курс криптовалюти Bitcoin зріс до 12 233 доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч
Востаннє вартість біткоїна перевищувала позначку у 12 тисяч доларів 17 серпня
Фото: dw.com
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал CoinDesk.
Інші криптовалюти показали за останні 24 години невелике падіння - від 2 до 4 %.
За словами аналітиків, наразі слід спостерігати за ситуацією, адже цього року біткоїн ненадовго затримувався на вартості вище 12 тисяч доларів.
Минулого тижня найбільша криптовалюта продемонструвала шестиденне зростання за показником капіталізації ринку.
Востаннє вартість біткоїна перевищувала позначку у 12 тисяч доларів 17 серпня.
Нагадаємо, що Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки
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