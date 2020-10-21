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Курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч

Востаннє вартість біткоїна перевищувала позначку у 12 тисяч доларів 17 серпня
За останню добу курс криптовалюти Bitcoin зріс до 12 233 доларів.
Курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч Фото: dw.com

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал CoinDesk.

Інші криптовалюти показали за останні 24 години невелике падіння - від 2 до 4 %.

За словами аналітиків, наразі слід спостерігати за ситуацією, адже цього року біткоїн ненадовго затримувався на вартості вище 12 тисяч доларів.

Минулого тижня найбільша криптовалюта продемонструвала шестиденне зростання за показником капіталізації ринку.

Востаннє вартість біткоїна перевищувала позначку у 12 тисяч доларів 17 серпня.

Нагадаємо, що Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки

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21 10 2020 15:09
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