Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки

"Ми хочемо привести правила ЄС у відповідність з епохою цифрових технологій, щоб просувати інновації, стримуючи ризики"

"Європейські споживачі і підприємства також повинні отримувати вигоду від цифрових фінансів, забезпечуючи при цьому належне пом'якшення ризиків", - заявив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Євросоюз має намір використовувати криптоактиви для реалізації плану відновлення економіки після коронакризи, повідомляє "Економічна правда".

"Ми хочемо, щоб фінансовий сектор ЄС максимально використовував можливості, що надаються цифровизацією, а інноваційні європейські гравці ринку займали глобальні лідируючі позиції.

Європейські споживачі і підприємства також повинні отримувати вигоду від цифрових фінансів, забезпечуючи при цьому належне пом'якшення ризиків", - заявив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він оголосив, що пізніше в вересні він представить оновлену Стратегію цифрових фінансів ЄС.

"Ми хочемо привести правила ЄС у відповідність з епохою цифрових технологій, щоб просувати інновації, стримуючи ризики. Ось чому ми висунемо законодавчу пропозицію по ринках криптоактивів", - сказав заступник голови ЄК, який займається питаннями фінансів.

Нагадаємо, що економіка 19 країн єврозони в другому кварталі 2020 року впала на 12,1% в поквартальному вираженні.