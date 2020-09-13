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Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки

"Ми хочемо привести правила ЄС у відповідність з епохою цифрових технологій, щоб просувати інновації, стримуючи ризики"
"Європейські споживачі і підприємства також повинні отримувати вигоду від цифрових фінансів, забезпечуючи при цьому належне пом'якшення ризиків", - заявив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки Фото: з вільних джерел

Євросоюз має намір використовувати криптоактиви для реалізації плану відновлення економіки після коронакризи, повідомляє "Економічна правда".

"Ми хочемо, щоб фінансовий сектор ЄС максимально використовував можливості, що надаються цифровизацією, а інноваційні європейські гравці ринку займали глобальні лідируючі позиції.

Європейські споживачі і підприємства також повинні отримувати вигоду від цифрових фінансів, забезпечуючи при цьому належне пом'якшення ризиків", - заявив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він оголосив, що пізніше в вересні він представить оновлену Стратегію цифрових фінансів ЄС.

"Ми хочемо привести правила ЄС у відповідність з епохою цифрових технологій, щоб просувати інновації, стримуючи ризики. Ось чому ми висунемо законодавчу пропозицію по ринках криптоактивів", - сказав заступник голови ЄК, який займається питаннями фінансів.

Нагадаємо, що економіка 19 країн єврозони в другому кварталі 2020 року впала на 12,1% в поквартальному вираженні.

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13 09 2020 15:52
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