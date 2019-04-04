Печерський суд Києва переїздить у колишню будівлю Апеляційного суду
Таким чином, Печерський районний суд Києва тепер працюватиме в одній будівлі, інформує LB.ua.
Обидві будівлі суду - на вул. Хрещатик, 42А і в провулку Хрестовому, 4 - тимчасово відійдуть Вищому антикорупційному суду. У них розмістяться перша інстанція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і Апеляційна палата ВАКС.
"У цих будівлях Антикорупційний суд працюватиме приблизно до середини 2020 року, поки в будівлях, виділених для постійного проживання Антикорупційного суду, не проведуть ремонт із відповідним переобладнанням приміщень. Постійно Антикорупційний суд, нагадаємо, буде розміщуватися у двох будівлях по вул. Преображенській, 5/2 і вул. М. Кривоноса, 2-А в Солом'янському районі столиці", - наголошено в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 12 березня невідомі обстріляли стіни і вікна другого і третього поверхів будівлі Голосіївського районного суду Києва.
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