Пекін накрила друга за місяць піщана буря. Людей просять залишатися вдома
Як пише Reuters, зранку 28 березня у китайській столиці фіксують високий рівень небезпечних частинок у повітрі, повідомляє "Громадське". А піщана буря з'явилася через вітри з північно-західного Китаю та Монголії, які постраждали від посухи.
Офіційний індекс забруднення повітря у Пекіні становить 500, а рівень частинок PM10 - 2000 на кубічний метр. Рівень менших частинок PM2,5 становить понад 300 мікрограмів на кубічний метр, хоча нормою для Китаю є 35 мікрограмів.
Крім Пекіну, буря наближається до провінцій Внутрішня Монголія, Шаньсі, Ляонін та Хебей.
Фото: Twitter Reuters Science News
Метеорологічне бюро радить людям не виходити з дому під час такої погоди. Видимість у місті зменшилась до одного кілометра, верхівки частини хмарочосів ледве видно, а пішоходи змушені прикривати обличчя від пилу.
Фото: Twitter China Xinhua News
Фото: Twitter China Xinhua News
South China Morning Post пише, що буря триватиме щонайменше 12 годин. Директор Пекінського кліматичного центру Ван Цзі також розповів, що рідко у місті фіксували дві великі бурі за два тижні. Водночас на фото видно, що друга піщана буря у Пекіні дещо слабша за попередню. За 2020 рік у Пекіні зафіксували одну піщану бурю.
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