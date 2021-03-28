Пекін накрила друга за місяць піщана буря. Людей просять залишатися вдома

Крім Пекіну, буря наближається до провінцій Внутрішня Монголія, Шаньсі, Ляонін та Хебей

Пекін вдруге за останні два тижні накрила піщана буря. Видимість на дорогах зменшилась до одного кілометра.

Як пише Reuters, зранку 28 березня у китайській столиці фіксують високий рівень небезпечних частинок у повітрі, повідомляє "Громадське". А піщана буря з'явилася через вітри з північно-західного Китаю та Монголії, які постраждали від посухи.

Офіційний індекс забруднення повітря у Пекіні становить 500, а рівень частинок PM10 - 2000 на кубічний метр. Рівень менших частинок PM2,5 становить понад 300 мікрограмів на кубічний метр, хоча нормою для Китаю є 35 мікрограмів.

Крім Пекіну, буря наближається до провінцій Внутрішня Монголія, Шаньсі, Ляонін та Хебей.

Фото: Twitter Reuters Science News

Метеорологічне бюро радить людям не виходити з дому під час такої погоди. Видимість у місті зменшилась до одного кілометра, верхівки частини хмарочосів ледве видно, а пішоходи змушені прикривати обличчя від пилу.

Фото: Twitter China Xinhua News

Фото: Twitter China Xinhua News

South China Morning Post пише, що буря триватиме щонайменше 12 годин. Директор Пекінського кліматичного центру Ван Цзі також розповів, що рідко у місті фіксували дві великі бурі за два тижні. Водночас на фото видно, що друга піщана буря у Пекіні дещо слабша за попередню. За 2020 рік у Пекіні зафіксували одну піщану бурю.

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