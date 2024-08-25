Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пекін обурений через американські санкції проти китайських компаній, які допомагають москві

25 серпня 2024, 17:41
Пекін обурений через американські санкції проти китайських компаній, які допомагають москві
Фото: EPA/UPG
Китай закликав США негайно припинити свої неправомірні практики.

Уряд Китаю обурився через нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають росії обходити санкції і експортують до росії товари подвійного призначення, які та використовує для виробництва зброї і продовження війни з Україною. 

Про це йдеться в заяві речника Міністерства торгівлі КНР. 

"Китай взяв до відома оголошення американської сторони про включення низки китайських компаній до списку експортного контролю на підставі так званої причетності до росії", – йдеться у заяві. 

В Мінторгівлі Пекіна висловили рішучий протест проти такого кроку Вашингтона, який вважають прикладом застосування односторонніх санкцій та порушенням правил міжнародної торгівлі й перешкоджанням "нормальним міжнародним економічним і торговим обмінам".

"Китай закликає США негайно припинити свої неправомірні практики і вживатиме необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній", - зазначається в документі.

Нагадаємо, що в кінці тижня США ввели санкції проти росії: в списку 400 осіб з усього світу.
РосіяСШАКитайсанкції

Останні матеріали

Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Політика
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 18:39
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється