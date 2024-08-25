Пекін обурений через американські санкції проти китайських компаній, які допомагають москві
Уряд Китаю обурився через нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають росії обходити санкції і експортують до росії товари подвійного призначення, які та використовує для виробництва зброї і продовження війни з Україною.
Про це йдеться в заяві речника Міністерства торгівлі КНР.
"Китай взяв до відома оголошення американської сторони про включення низки китайських компаній до списку експортного контролю на підставі так званої причетності до росії", – йдеться у заяві.
В Мінторгівлі Пекіна висловили рішучий протест проти такого кроку Вашингтона, який вважають прикладом застосування односторонніх санкцій та порушенням правил міжнародної торгівлі й перешкоджанням "нормальним міжнародним економічним і торговим обмінам".
"Китай закликає США негайно припинити свої неправомірні практики і вживатиме необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній", - зазначається в документі.Нагадаємо, що в кінці тижня США ввели санкції проти росії: в списку 400 осіб з усього світу.