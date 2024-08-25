Пекін обурений через американські санкції проти китайських компаній, які допомагають москві

Китай закликав США негайно припинити свої неправомірні практики.

Уряд Китаю обурився через нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають росії обходити санкції і експортують до росії товари подвійного призначення, які та використовує для виробництва зброї і продовження війни з Україною.

Про це йдеться в заяві речника Міністерства торгівлі КНР.

"Китай взяв до відома оголошення американської сторони про включення низки китайських компаній до списку експортного контролю на підставі так званої причетності до росії", – йдеться у заяві.

В Мінторгівлі Пекіна висловили рішучий протест проти такого кроку Вашингтона, який вважають прикладом застосування односторонніх санкцій та порушенням правил міжнародної торгівлі й перешкоджанням "нормальним міжнародним економічним і торговим обмінам".

"Китай закликає США негайно припинити свої неправомірні практики і вживатиме необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній", - зазначається в документі.