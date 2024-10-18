Пекін почав передавати кремлю зброю – Держдеп

Раніше багато разів заявлялось про постачання в росію компонентів подвійного призначення, з яких росіяни збирали озброєння і техніку.

США вперше встановили, що Китай передає росіянам готові бойові безпілотники.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.

"Протягом певного часу ми спостерігали, як китайські компанії постачали компоненти російським компаніям, які потім використовувалися в росії для того, щоби виготовити з них техніку, зброю та інші компоненти, які Росія могла використовувати у своїй війні",- сказав Міллер.

За його словами, всі ці схеми та залучені до них особи і компанії потрапили до списку американських санкцій.

Однак зараз США вперше виявили китайську компанію, що виробляє зброю, яка потім постачалася в росію, а армія рф використовували її на полі бою. Міллер прокоментував санкції, які були введені США проти компаній із КНР і рф через розробку, виробництво та передачу в БпЛА Гарпія.

На початку вересня ми писали, що росія виробляє новий дрон-камікадзе з китайським двигуном.