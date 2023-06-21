Пекін висловив протест через заяву Байдена про Сі

Китай назвав слова американського президента порушенням дипломатичного протоколу і посяганням на політичну гідність країни.

Пекін висловлює протест через нещодавні висловлювання президента США Джо Байдена про голову КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє NDTV.

Таку заяву зробила представник МЗС КНР Мао Нін.

"Відповідні висловлювання американської сторони вкрай абсурдні та безвідповідальні, вони суперечать фактам, порушують дипломатичний протокол і є посяганням на політичну гідність Китаю. Китай категорично не задоволений цим і категорично проти цього", – заявила Мао Нін.